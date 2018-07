Tony śmieci w ciężarówce z Wielkiej Brytanii. Gdzie miały trafić?

Dolnośląscy policjanci skontrolowali trzy naczepy z odpadami, które znajdowały się na terenie jednej z firm we Wrocławiu. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zgodnie z przepisami pojazdy te powinny pokonać trasę z Anglii do Polski i trafić bezpośrednio do Chorzowa. Po wstępnych badaniach ładunku nie stwierdzono niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej we Wrocławiu wspólnie z kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole pojazdów, pod kątem przewożonych ładunków i zachowania procedur transportowych. W wyniku działań operacyjnych ujawnili transport odpadów budowlanych prowadzony niezgodnie z przepisami. Funkcjonariusze na terenie jednej z firm we Wrocławiu skontrolowali 3 naczepy z odpadami, które do Polski trafiły z Anglii. Po ujawnieniu ładunku pojazdy zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Następnie funkcjonariusze dokładnie sprawdzili dokumentację przewozową. Według niej ustalili, że przewóz materiałów miał odbywać się bezpośrednio z Anglii do Chorzowa, do firmy zajmującej się utylizacją odpadów. W związku z tym wrocławscy policjanci na bieżąco byli w kontakcie z funkcjonariuszami z Chorzowa wymieniając się informacjami w tym zakresie. Na szczęście po wstępnych badaniach ładunku okazało się, że odpady nie stanowią zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Obecnie policjanci i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.

