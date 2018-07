NA ŻYWO: Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

11:07 - Nie chcieliśmy tam być (na Zgromadzeniu Narodowym - red.), bo PiS cywilizacyjnie ciągnie nas na Wschód. Polska to Rzym, oświecenie, cywilizacja łacińska i prawdziwy parlamentaryzm. Polska jest, była i jeszcze będzie częścią Europy - powiedział były szef MSZ Radosław Sikorski. https://twitter.com/szejnfeld/status/1017698399259447296 10:58 Podczas posiedzenia przemówienia wygłosili m.in. Jerzy Buzek oraz Ewa Kopacz 10:53 Schetyna podczas uroczystego posiedzenia klubów PO i N zadeklarował po wygraniu wyborów, wprowadzenie do Sejmu zasad gwarantujących prawa opozycji. https://twitter.com/NewsPlatforma/status/1017692904138174465 10:49 - Nie obchodzimy tych uroczystości razem, choć bardzo byśmy chcieli, ale nie możemy być z tymi, którzy łamią prawo. Nie zgadzamy się na to, żeby polski parlament był sejmem niemym, żeby opozycja była zastraszana. Opozycja parlamentarna idzie razem do wyborów i mam przekonanie, że je wygramy - mówił Schetyna. 10:42 W tym samym czasie w Archikatedrze św. Jana sprawowana jest Msza św. z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, marszałków Sejmu i Senatu oraz premiera Mateusza Morawieckiego https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1017689769793507329 10:38 - Dzisiaj w święto Sejm jest otoczony barierkami, nie wpuszczani są dziennikarze i goście. Niszczone jest dziedzictwo polskiego parlamentu. Spotkamy się tutaj z byłymi marszałkami Sejmu, Senatu oraz przewodniczącym PE aby rozmawiać o tym jak przywrócić szacunek i godność dla parlamentu w Polsce - mówił Sławomir Neumann 10:28 Posłowie PO i Nowoczesnej będą uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Grzegorz Schetyna jako powód nieobecności polityków swojej partii na Zgromadzeniu Narodowym podał niszczenie demokracji i praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość. https://twitter.com/michal_kolanko/status/1017688354845052928 10:12 Tymczasem jak się okazuje, dziennikarze nie będą mogli za dużo zobaczyć https://twitter.com/Piekarski_M/status/1017685751255961600 9:58 Swój spot z okazji 550-lecia Sejmu przygotowała również Platforma Obywatelska. Bohaterami nagrania są m.in. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz

Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Kancelaria Sejmu wynajęła go na jeden dzień za ponad milion złotych. Specjalne przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Będzie to element obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

Posłowie bez głosu

Co ciekawe, w czasie uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego z okazji 550 rocznicy polskiego parlamentaryzmu posłowie nie będą mogli zabrać głosu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczył, że Zgromadzenie Narodowe zostało zwołane w celu wysłuchania orędzia, dlatego nie przewidziano wypowiedzi posłów.

PO organizuje własne obchody

Grzegorz Schetyna poinformował, że klub Platformy Obywatelskiej nie będzie uczestniczył w Zgromadzeniu Narodowym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jako powód tej decyzji podał niszczenie demokracji i praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość. – Uważamy i taka jest smutna polska rzeczywistość, demokracja parlamentarna jest przez PiS niszczona. Niszczone są zasady wspólnoty parlamentarnej, niszczona jest demokracja, wolność. Dlatego nie będziemy uczestniczyć w uroczystościach, które tak naprawdę mają przykryć prawdziwą, smutną rzeczywistość 2018 roku – powiedział lider PO.

Kontrowersje wokół daty

Kontrowersyjna jest sama data początków parlamentaryzmu. W 1993 roku Sejm obchodził swoje 500-lecie, a tegoroczne obchody podkreślają 550-lecie parlamentaryzmu. Minęło więc 25 lat, a mamy 50-letni przeskok. Historyk dr hab. Andrzej Korytko w rozmowie z „Rz” przyznał, że w ostatnim czasie doszło do zwrotu w badaniach nad początkami polskiego parlamentaryzmu. – W starszej historiografii funkcjonowała data 1468 roku jako pierwszego Sejmu Walnego dwuizbowego. Jednak w XIX wieku słynny historyk Adolf Pawiński kategorycznie stwierdził, że to Sejm z 1493 roku był pierwszym dwuizbowym. Dopiero przed kilkoma laty prof. Uruszczak bardzo racjonalnie uzasadnił powrót do daty 1468 roku – powiedział historyk.

– Uroczystości w Zamku Królewskim odnoszą się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r. Tę datę jako początek sejmu wymienił Jan Długosz, ale w XIX w. historycy nie zawierzyli temu dziejopisowi. Historia jako nauka jest żywa i na przełomie XX i XXI w. nastąpiła weryfikacja ustaleń naukowych, dlatego w 2018 r. świętujemy 550. rocznicę – wyjaśnia Marek Kuchciński.