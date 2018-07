UWAGA! TVN: ​Muchy nie dają im żyć. „Trafiliśmy do piekła”

Pani Magdalena, mieszkanka Białczyka, małej wsi pod Gorzowem Wielkopolskim od lat walczy z uciążliwymi plagami much, pochodzącymi z pobliskich ferm norek. Fermy oddalone są około 300 metrów od jej zabudowań. – Od trzech tygodni mamy plagowe ilości much. Zamuszenie. Problem nie został rozwiązany. W maju przez dwa tygodnie nie było much. Mogliśmy funkcjonować. Problem nie został rozwiązany wobec tych mieszkańców, którzy mieszkają najbliżej – mówi Magdalena Pyka i zaznacza. – Kto to widział, żeby przez większość czasu przesiadywać w domu, albo uciekać?

Problem mieszkańców z uciążliwymi owadami był już poruszany „UWADZE!” nie dotyczy jedynie pani Magdaleny. Mieszkańcy Białczyka i Pyrzan przez wiele lat zmagali się z insektami. Z prośbą o pomoc pisali do wszystkich możliwych instytucji. Sanepidu, weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – bezskutecznie. – Zawieszam 10-12 lepów dziennie – mówił jeden z mieszkańców i pokazuje, że pułapki po chwili są pełne much. Rok temu burmistrz Witnicy, aby rozwiązać problem, zamówił ekspertyzę, która miała określić skąd pochodzą muchy i jak się ich pozbyć. Badania przeprowadziła dr Agata Piekarska. Ustaliła, że obornik, który pochodzi z ferm jest siedliskiem wylęgania larw. Kobieta przedstawiła jak skutecznie zwalczać owady, jednak fermy nie chciały z nią współpracować. – Liczyłam na to, że wszyscy hodowcy wpuszczą mnie pod klatki ze zwierzętami i będę mogła ze spokojem wskazać im, jakie błędy popełniają i co należy zrobić – mówi dr Agata Piekarska, entomolog.

Zdaniem Piekarskiej, hodowcy są przekonani, że wszystko robią dobrze. – Zatrudnili pana z Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugo Kołłątaja, który jest zobligowany do nadzorowania. Ale jak widzimy nie jest wykonywany monitoring na tych wszystkich fermach. Są to okazjonalne wizyty, więc w taki sposób nie można kontrolować tych ferm pod kątem likwidacji plagi much – uważa entomolożka.

W tym roku much jest mniej

Dr Piekarska regularnie przyjeżdża do mieszkańców i sprawdza ilość owadów w ich domostwach. Zauważa, że w tym roku much jest mniej. Fermy stosują opryski, ale ich działania nie są wystarczające. Muchy nadal są w gospodarstwach położonych najbliżej ferm.

Ponieważ muchy nadal nie dają żyć osobom mieszkającym najbliżej ferm, burmistrz gminy zorganizował zebranie. Podczas spotkania przedstawiciele ferm, twierdzili, że robią opryski. Nie podali jednak szczegółów. Nadal nie chcę współpracować z doktor Piekarską i nie wpuszczą jej na swój teren by mogła przeprowadzić audyt i wskazać, co robią źle. Na zebraniu był także przedstawiciel Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, który w ubiegłym roku zobowiązał się do tego, że problem much zniknie.

– Dlaczego nadal mam problem z muchami – pytała Magdalena Pyka. – Mieszkańcy nie mają problemu. Problem jest u pani. Należy się zastanowić, dlaczego? Może są stosowane opryski środkiem, który wabi muchy – sugerował Daniel Żurek, wiceprezes Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. – Ale ja nie wykonuję żadnych oprysków – podkreśliła Pyka.

Problem much da się rozwiązać. Mieszkańcy Broniowic przez 14 lat walczyli z plagami much, pochodzącymi z pobliskiej fermy norek. Jednak tam właściciele fermy chcieli współpracować, przyznali się do błędów i wpuścili dr Piekarską na swój teren, by ta pokazała im jak działać. Problem much rozwiązano. – Teraz raj na ziemi. Można moskitiery likwidować. A ferma znajduje się około 130 metrów od naszych zabudowań – mówi Barbara Skubiszewska, mieszkanka Bronowic. – W tamtym roku przedstawiłam im ekspertyzę jak zwalczać muchy. Ale to był wyjątek. Ferma wpuściła mnie na teren swojej posesji. To był pewien przełom, ze strony fermy była chęć współpracy – mówi Piekarska i podkreśla. – Tak nie może być żeby od dobrej woli gospodarza zależało jak współżyje z sąsiadami w danej gminie. To musi być nadzór ze strony państwa. Rozwiązania prawne powinny być opracowane przez ministerstwo, ponieważ problem much w ogóle nie jest poruszany w raportach oddziaływania na środowisko – wskazuje dr Piekarska.

„Przez 20 lat dręczyli tu ludzi”

Wróćmy do Białczyka, tam mieszkańcy nie wierzą w to, że hodowcy zaczną współpracować. Nawet ludzie mieszkający w znacznej odległości od ferm, u których muchy tymczasowo zniknęły boją się, że problem wróci. – Jest strach przed tym czy się to nie powtórzy. Przez 20 lat dręczyli tu ludzi, można powiedzieć z premedytacją. Sam jestem od czterech lat. Uciekliśmy z Gorzowa, żeby mieć swój azyl. Okazało się, że trafiliśmy w piekło. W piekło musze. Boję się, że co roku będziemy was wzywać. Jako pomoc ostateczną w tym momencie i boje się bytowania tutaj, co dalej będzie – mówi Jarosław Mirosław Michalski, mieszkaniec Pyrzan. – Powinni dawno zrobić coś, żeby much nie było. Część ludzi ucieka stąd, bo nie mogą żyć – dodaje Michalski. – Moja córka choruje latem, nie zimą. Wiąże to z muchami. Z tego, co czytałam to mucha przynosi paciorkowca. Paciorkowiec wywołuje u dzieci np. anginę. Dziecko jest sześć tygodni na antybiotyku – mówi Magdalena Pyka.

Jeżeli problem much nie zostanie rozwiązany, mieszkańcy zapowiadają złożenie pozwu cywilnego przeciwko fermiarzom.​