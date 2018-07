Klęska popularnego operatora. Uwaga! Numery przepadną

Na stronie internetowej sieci pojawił się jedynie krótki komunikat. „Folx podjął decyzję o zakończeniu swojej działalności. W związku z tym od 12 lipca 2018 zamówienie Usługi przez nowych Klientów nie będzie już możliwe” – podano.

Operator sugeruje, aby klienci jak najszybciej wykorzystali środki z konta. Do 30 września numer trzeba będzie przenieść do innej sieci. Z końcem września ostatecznie dezaktywowane będą wszystkie nieprzeniesione numery. „Dezaktywacja numeru jest procesem nieodwracalnym i z tego też powodu będziemy zalecań naszym Klientom przeniesienie numeru do innego Operatora. Numery nie będą migrowane. To od Klienta zależeć będzie, jakiego Operatora wybierze” – podano.

Folx miała być pierwszą siecią komórkową, z której wszystko załatwiamy z poziomu aplikacji. Usługa oferowała nielimitowane wiadomości SMS i MMS, nielimitowane rozmowy i 20 GB transferu za 29,99 miesięcznie.