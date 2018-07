Najnowszy sondaż. Opozycja rośnie w siłę

Sondaż dla „Super Expressu” został przeprowadzony przez instytut Badań Pollster. Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 40 proc. głosów. Na Platformę Obywatelską wskazało 27 proc. ankietowanych. Dużo mniejszym poparciem cieszy się ruch Kukiz'15, na który zagłosowałoby 9 proc. wyborców.

Siła zjednoczonej opozycji

Podobny wynik, bo 8 proc. wskazań ankietowanych otrzymał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Gdyby sondaż miał przełożenie na rzeczywiste wyniki wyborów, partia Włodzimierza Czarzastego weszłaby do Sejmu po czterech latach nieobecności.

Próg wyborczy przekroczyła także Nowoczesna, na którą wskazało 5 proc. ankietowanych oraz PSL z poparciem 6 proc. Poza Sejmem znalazłyby się Partia Razem z poparciem rzędu 3 proc. oraz Wolność, na którą zagłosowałoby 2 proc. wyborców. Co mówią nam wyniki najnowszego sondażu? Wprawdzie PiS wciąż niepodzielnie rządzi w badaniach, ale opozycja nie jest bez szans. Połączone głosy PO, SLD, PSL i Nowoczesnej dają w sumie 46 proc. Co za tym idzie, zjednoczona opozycja ma przewagę nad partią rządzącą. W tym zestawieniu nie jest brany pod uwagę Kukiz'15, ponieważ istnieje raczej małe prawdopodobieństwo, że ruch Pawła Kukiza przyłączyłby się do zjednoczonej koalicji.