Kolejna kolizja z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa

Do zdarzenia doszło w sobotę 14 lipca. Sekcja Komunikacji Medialnej Służby Ochrony Państwa poinformowała, że na tył auta funkcjonariuszy SOP najechał inny kierowca. W związku z tym, że do zdarzenia doszło z jego winy, został ukarany przez policję 6 pkt karnymi i mandatem w wysokości 220 złotych. „Nasz samochód wracał po wykonaniu zadań z Rzeszowa do siedziby SOP w Warszawie. Był to przejazd techniczny, bez osoby ochranianej” – podkreśliła SOP.

Przypomnijmy, 1 lutego w życie weszła ustawa, zgodnie z którą w miejsce Biura Ochrony Rządu powołano Służbę Ochrony Państwa. Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy ochrona osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw nim przestępstwom. Służba Ochrony Państwa rozpoznaje i zapobiega przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym przeciwko życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści na osoby i obiekty ochraniane przez SOP.

