„Iustitia” wydała oświadczenie ws. zmian w SN. Konkursy „nieważne”

– Członkowie tego organu, w tym sędziowie wypowiadają się językiem partii rządzącej, wspierają ich w działaniach uderzających w niezależnych sędziów. Sędziowie, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka są oskarżani o działalność polityczną i eliminowani z konkursów – podkreślał Markiewicz.

Jak dodał, „kluczem do kariery sędziowskiej stało się wyparcie się pierwszego prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, która jest prezesem do kwietnia 2020 roku” . Jak podkreślił KRS, negatywnie zaopiniowało kilkoro sędziów Sądu Najwyższego, którzy cieszą się dużym szacunkiem i autorytetem.

– Nie mamy zaufania do rzetelności procedury nominacyjnej przed tym organem. Ogłoszone konkursy na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego dokonane obwieszczeniem prezydenta są nieważne. Wynika to nie tylko z faktu niekonstytucyjności procedury, ale i z faktu, że postanowienie prezydenta ją inicjujące nie miało kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów. Tym samym wybór sędziów będzie nieważny – powiedział Krystian Markiewicz odnosząc się do ogłoszonych przez prezydenta Dudę konkursów na wakujące miejsca sędziów w Sądzie Najwyższym.