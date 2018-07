Miał blisko 200 tys. plików z pornografią dziecięcą. To nie koniec przestępstw 36-latka

Z ustaleń prokuratury wynika, ze mężczyzna na nośnikach zabezpieczonych w jego mieszkaniu oraz na kontach w chomikuj.pl posiadał łącznie ponad 197 tys. plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy oraz z udziałem małoletnich i zwierząt. Oskarżony udostępniał te pliki innym osobom, a cały proceder miał miejsce w latach 2014-2017 w Nowej Soli.

Mężczyzna został ponadto oskarżony o wielokrotne obcowanie płciowe z małoletnią, która w chwili czynu miała 13 lat, dopuszczanie się wobec niej innych czynności seksualnych oraz doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonywania. Miało to miejsce od września 2006 roku w Nowej Soli.

36-latek został skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności oraz orzekł przepadek dowodów rzeczowych poprzez ich zniszczenie. Oskarżony musi także ponieść koszty sądowe wynoszące prawie 50 tysięcy złotych. Piątkowy wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli jest nieprawomocny.

