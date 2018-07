Rostowski zostanie dziś przesłuchany przez komisję śledczą ds. Amber Gold

Rok temu w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 Jacek Rostowski mówił, że jeżeli otrzyma wezwanie przed sejmową komisję do spraw Amber Gold to „z wielką chęcią tam pójdzie” . Były wiceminister finansów przekonywał, że „obywatele byli ostrzeżeni przez Komisję Nadzoru Finansowego”. Jego zdaniem, „jeśli ktoś chciał zainwestować, a przeciętna inwestycja była znacząca w Amber Gold, to mógł bardzo łatwo sprawdzić w Google'u, co to jest Amber Gold i znalazłby natychmiast na pierwszym miejscu”. – ABW była wiodącą instytucją, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, a Ministerstwo Finansów z nią współpracowało – podkreślił Rostowski.

Była szefowa gdańskiego Urzędu Kontroli Skarbowej Małgorzata Bogumił pytana przez komisję o to, na jakim etapie Rostowski zaczął interesować się sprawą odpowiedziała, że „nie pamięta” . Z kolei była p.o. naczelnika I Urzędu Skarbowego w Gdańsku Maria Liszaniańska mówiła przed komisją, że została kozłem ofiarnym, którego potrzebował ówczesny minister. – Doszło do mnie tylko tyle, jeszcze jak byłam wicedyrektorem Izby Skarbowej, że minister zażyczył sobie dwie głowy i nieważne czyje – zeznała.

Amber Gold

Amber Gold, założone w 2009 roku w Gdańsku przez małżeństwo Marcina i Katarzynę P., doprowadziło ponad 11 tys. klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ok. 668 mln zł.

Komisja śledcza ds. Amber Gold ma na celu zbadanie i ocenienie prawidłowości oraz legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd Tuska. Głównie chodzi o ministrów: finansów, infrastruktury, gospodarki, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz podległych im funkcjonariuszy publicznych.

