Nocą zmieniono porządek obrad Sejmu. Na pierwszy ogień ustawa o prokuraturze

Pierwszym punktem czwartkowych (19 lipca) obrad Sejmu ma być nowelizacja ustawy „Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw”. Taka informacja pojawiła się w nocy z wtorku na środę 18 lipca na stronie internetowej Sejmu. Trwające posiedzenie Sejmu ma być ostatnim przed wakacjami. Jak zwraca uwagę „Gazeta Wyborcza”, omawiany projekt grupy posłów PiS z 11 lipca to już piąta nowelizacja dotycząca wyboru nowych sędziów Sądu Najwyższego. Celem najnowszej ustawy jest ominięcie wszelkich prób zablokowania przez środowisko sędziowskie wyboru nowego I prezesa SN. Wielu prawników stoi na stanowisku, że funkcji tej wbrew próbom obozu rządzącego nie straciła prof. Małgorzata Gersdorf.

Sędzia Gersdorf przerywa urlop

Początkowo w rozmowie z Onetem sędzia Małgorzata Gersdorf oświadczyła, że 23 lipca w poniedziałek „na pewno będzie już w pracy”. We wtorek 17 lipca na stronie internetowej SN pojawiła się jednak informacja, że I Prezes SN powróciła już do pracy, przerywając urlop wypoczynkowy. W odpowiedzi na pierwsze deklaracje przekazane w rozmowie z Onetem, rzeczniczka PiS Beata Mazurek stwierdziła, że „zobaczymy teraz, co zrobi prezydent i jaka będzie jego decyzja w tej kwestii”. – W naszej ocenie pani Gersdorf jest w stanie spoczynku – przekazała dziennikarzom.

Spór wokół Sądu Najwyższego

Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

We wtorek 3 lipca Gersdorf spotkała się z Andrzejem Dudą. Na briefingu prasowym ustalenia ze spotkania przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. – Prezydent RP poinformował, że ustawa z 8 grudnia jest obowiązującym aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i żaden uprawniony podmiot nie zgłosił o zbadanie zgodności z konstytucją do TK – mówił Mucha. – Co do sędziów, którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem jutrzejszym przechodzą w stan spoczynku. Taką osobą jest pani sędzia Małgorzata Gersdorf – podał.

Czytaj także:

TK w kontrze do SN: Prezydent Duda miał prawo ułaskawić Mariusza Kamińskiego