Obywatele RP zapowiadają wejście na odgrodzony barierkami teren Sejmu. Minister reaguje

„Nadmiernie pobudzonych zapowiedzią kolejnej awantury przez »demokratów«, którzy od trzech lat nie mogą pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, uspokajam. Komenda Stołeczna Policji jak zawsze zadba o porządek i bezpieczeństwo, wszystkich. Obywatela Kasprzaka też” – napisał w środę 18 lipca na Twitterze minister Joachim Brudziński.

Wpis ministra spraw wewnętrznych i administracji to odpowiedź na szykowaną akcję Obywateli RP, KOD i Strajku Kobiet. Ruchy obywatelskie sprzeciwiają się odgradzaniu budynków polskiego parlamentu barierkami. Nie zgadzają się także na zakaz wstępu dziennikarzy do Sejmu oraz dążenie do zmian w sądownictwie, przy ignorowaniu zaleceń Komisji Europejskiej.

„Działacze ruchów obywatelskich: KOD, Strajku Kobiet i Obywateli RP będą tego dnia wchodzić na ogrodzony barierkami i objęty zakazem Kuchcińskiego, bezprawnie zamknięty teren wokół sejmowych budynków. Wesprą ich parlamentarzyści opozycji, ich immunitety będą chronić również obywateli, którym posłowie i senatorowie zapewnią asystę. To pokojowy protest i żadnej siły ani agresji nikt z protestujących nie użyje. Decyzja należy do władz. Albo zaakceptują obywatelski wiec na »zakazanej ziemi«, albo jawnie, na oczach polskiej i międzynarodowej opinii publicznej podepczą poselskie immunitety” – czytamy na stronie Obywateli RP na Facebooku.

