Rzepliński krytykuje prezydenta i uderza w PiS. „Rządzą nami tchórze”

– W Polsce doszło do takiej sytuacji, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą być niekonstytucyjne – mówił w Onet Rano Andrzej Rzepliński. W ten sposób skomentował ostatnie orzeczenie TK dotyczące uniewinnienia przez Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego. Trybunał uznał, że prezydent miał prawo ułaskawić Kamińskiego, mimo że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem. Nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który jest przeciwnego zdania. – To, co rządzący zrobili z TK degraduje Polskę – przekonywał Rzepliński.

Rzepliński: Rządzą nami tchórze

Zdaniem byłego prezesa TK wiele wskazuje na to, że „prezydent Duda jest bardzo kiepskim prawnikiem, w sensie merytorycznym, a także formacyjnym” . Przypomniał, że obowiązkiem głowy państwa jest „dobieranie sobie na doradców możliwie najlepszych prawników” .

– Rządzą nami tchórze. PiS sparszywia Polskę i robi wszystko, aby zabezpieczyć sobie rządzenie do 2031 roku. W wyniku tych rządów już dzisiaj jesteśmy Europą Wschodnią, a nie Zachodnią – tłumaczył Rzepliński.

