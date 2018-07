Dramatyczna sytuacja po ulewach. Setki ewakuowanych, zniszczone drogi, zamknięte szlaki w Tatrach

Reporter RMF FM Paweł Balinowski informuje, że w całym kraju silny wiatr uszkodził 32 budynki, zanotowano setki podtopień i powalonych drzew, które trzeba było usuwać z dróg. Z pięciu obozów harcerskich w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Kujawsko-Pomorskiem trzeba było ewakuować blisko 430 osób, kolejne 100 ewakuowano z pola namiotowego w Krościenku.

W samej Małopolsce - jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki - strażacy mieli w związku z nocnymi ulewami blisko 500 interwencji: najwięcej w rejonie Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego. Bardzo niebezpiecznie jest w Tatrach, gdzie w wyniku intensywnych opadów deszczu wiele górskich potoków zamieniło się w rwące rzeki. Miejscami woda wystąpiła z koryt, przez co szlaki zostały podtopione. Tatrzański Park Narodowy i TOPR podają najnowsze informacje dotyczące zamkniętych szlaków. Turyści powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty.

Które szlaki w Tatrach są zamknięte?

Tatrzański Park Narodowy informuje, że z powodu intensywnych opadów deszczu zamknięte są: szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, szlak wokół Morskiego Oka oraz na Rysy, mostek przy Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, odcinek Ścieżki nad Reglami z Polany Małołąckiej do Przysłopu Miętusiego, szlak przez Dolinę Małej Łąki na Przełęcz Kondracką, szlak z Kuźnic na Przełęcz między Kopami, Doliną Jaworzynki, szlak na Kasprowy Wierch z Kuźnic, przez Myślenickie Turnie, szlak z Murowańca do Czarnego Stawu, szlak z Brzezin do Murowańca, szlak z Murowańca na Rówień Waksmundzką, szlak z Rusinowej Polany na Polanę pod Wołoszynem, szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza na Psią Trawkę.

Ponadto Jaskinia Mroźna została częściowo zalana, jest nieczynna do odwołania. Droga Oswalda Balzera z Zakopanego do Morskiego Oka przez Cyrhlę jest zamknięta na wysokości mostu na potoku Sucha Woda, ze względu na wysoki stan wód i zarwanie sporego fragmentu asfaltu. W związku z tym otworzono dla ruchu wewnętrzną drogę z Zazadniej do Małego Cichego.

Dane MSWiA

MSWiA w czwartek rano podało, że w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru, opadami deszczu i podtopieniami straż pożarna w całym kraju interweniowała 1600 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali 414 razy.

Ewakuowano pięć obozów harcerskich, na których łącznie przebywało 427 osób. Uszkodzonych zostało 21 budynków mieszkalnych. 18 lipca w działaniach uczestniczyło ponad 8,5 tys. strażaków zawodowych i ochotników. W czwartek od rana z tych samych powodów zanotowano 176 interwencji przy których pracowało 1054 strażaków.