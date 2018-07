Mieszkowski: Może polska drużyna była tak słaba, bo zabrakło piłkarzy z Afryki czy Azji

Podczas swojej krótkiej wypowiedzi z sejmowej mównicy, polityk Nowoczesnej krytykował posłów PiS, którzy zarzucają opozycji wynoszenie polskich sporów na forum unijne. – Europa jest naszą ojczyzną. I taki kategorie, jak „donoszenie na Polskę do Europy”, nie tylko kompromitują parlamentarzystki i parlamentarzystów, którzy używają tych kategorii, czy polski rząd. To jest po prostu niezrozumienie roli Polski w Europie. Państwo tego nie chcecie zrozumieć i ten populizm eurosceptyczny jest niezwykle niebezpieczny -podkreślał Mieszkowski.

Mieszkowski: Polska w sprawie uchodźców zachowuje się strasznie

– Jest jeszcze jedna fundamentalna być może sprawa dla przyszłości Europy. Chodzi o uchodźców – mówił dalej. – Polska w tej sprawie zachowuje się strasznie. Zamknęliśmy drzwi przed uchodźcami. Zygmunt Bauman mówił, że „stoją u naszych drzwi”. Być może Polska drużyna była tak słaba, bo po prostu zabrakło nam piłkarzy pochodzących z Afryki czy z Azji – zakończył swoje wystąpienie poseł.

Tarczyński: Niech pan wyjedzie do Afryki

Na ten ostatni argument postanowił odpowiedzieć Dominik Tarczyński z PiS. – Odnosząc się do tego, co poseł Mieszkowski wspomniał – że polska reprezentacja przegrała dlatego, że nie ma piłkarzy z Afryki. Panie pośle, jak panu nie odpowiada, niech pan do Afryki wyjedzie, a ubeka Baumana, którego pan cytował, niech pan weźmie w bagażnik – jak macie to w praktyce – i zróbcie sobie przejażdżkę do Afryki – rzucił.

Czytaj także:

Dominik Tarczyński padł ofiarą niewybrednego żartu internauty?