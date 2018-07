Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan dla wsi. „Ochrona, wsparcie i rozwój”

W czwartek 19 lipca odbyła się konferencja prasowa z udziałem Mateusza Morawieckiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Premier przedstawił podczas niej trzy filary planu dla wsi: ochronę, wsparcie i rozwój. – Ochrona w sytuacji, gdy wystąpią klęski żywiołowe tak, jak w tym roku klęska suszy. Wsparcie w przypadku organizacji rynku, kiedy tak, jak w tym roku dała się we znaki kwestia nadurodzaju, nadpodaży np. owoców miękkich. Trzeci komponent to rozwój w oparciu o zaawansowane sprzęty, materiały i technologie, tak by polskie rolnictwo było jednym z najbardziej efektywnych na świecie. Na tym nam najbardziej zależy – wyjaśnił szef rządu.

Sprzedaż firm za czasów PSL i SLD

Mateusz Morawiecki przypomniał, że w czasach rządów PSL i SLD w latach 90. sprzedane zostały główne firmy z sektora przetwórstwa spożywczego. Należą do nich m.in. firma Pudliszki, w której od 1997 roku większościowy pakiet należy do amerykańskiego koncernu Heinz czy Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos w Zielonej Górze sprzedana Szwedom w 2003 roku.

Premier jednocześnie zaznaczył, że rząd chce, by polscy rolnicy coraz śmielej i z sukcesem konkurowali z bogatymi koncernami zachodnimi, do czego potrzebna jest aktywności polskich instytucji. – Mam na myśli m.in. działania o charakterze antymonopolowym, antykartelowym czyli zmowy cenowe pomiędzy poszczególnymi odbiorcami, jeżeli takie oczywiście są. Będziemy to bardzo skrupulatnie sprawdzać – wyjaśnił szef rządu.

Omawiany podczas konferencji plan zakłada, że „rolnik, który pracuje w pocie czoła, będzie miał możliwość sprzedaży swoich płodów rolnych po przyzwoitej i bardziej ustabilizowanej cenie” . – Chcemy zaproponować kontrakty w poszczególnych okresach roku, odpowiednio wcześnie w procesie wegetacyjnym, tak, żeby rolnicy mieli względną przewidywalność, jeśli chodzi o ceny odbioru i skupu ich produktów rolnych. To jest niezwykle ważne – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jakie są inne założenia programu dla rolnictwa? To m.in. zwiększenie finansowego wsparcia do zakupu paliwa rolniczego, utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej będącej alternatywą dla film przejętych w ramach „złodziejskiej” prywatyzacji czy zapewnienie rolnikom bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.