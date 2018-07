NA ŻYWO: Oświadczenie prezydenta Dudy ws. referendum konstytucyjnego

11:27 - Do reprezentowania mnie przed Senatem w tej sprawie wyznaczyłem ministra Pawła Muchę - dodał prezydent, po czym zakończył swoje wystąpienie. 11:26 - Ten sposób postępowania, to oddanie w ręce Polaków decyzji. Poprzednia konstytucja została podyktowana przez elity, elity prawnicze i dopiero później przedstawiona Polakom. Teraz ma być odwrotnie. Najpierw ludzie się wypowiadają - czego chcą, a następnie pisane jest prawo - podkreślał Andrzej Duda. 11:25 10. Czy jest pani/pan za uregulowaniem w konstytucji podziału samorządów na gminy, powiaty i województwa? 11:22 9. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony pracy oraz prawa do emerytury nabywanego w ustawowym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? 11:20 8. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności 500+, ochrony kobiet ciężarnych, dzieci i osób w podeszłym wieku? 11:19 7. Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem w konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? 11:17 6. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO? 11:17 5. Czy jest pani/pan za podkreśleniem w konstytucji znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury państwa polskiego? 11:16 4. Czy jest pani/pan za:

-jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW)

-pozostawieniem obecnego modelu

-połączeniem obu metod (system mieszany). 11:15 3. Czy jest pan/pani za:

-systemem prezydenckim (wzmocnienie pozycji)

-systemem gabinetowym (wzmocnienie premiera i RM i wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe)

-utrzymaniem obecnego modelu. 11:14 2. Czy jest pan/pani za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia na wniosek obywateli wiążącego referendum krajowego? 11:14 1. Czy jest pani/pan za:

-uchwaleniem nowej konstytucji

-zmianami w obowiązującej,

-za pozostawieniem bez zmian. 11:13 Chciałbym, by tych pytań było nie więcej niż 10. 11:12 Te pytania powstały w wyniku rocznych dyskusji z różnymi organizacjami, m.in. NSZZ "Solidarność", środowiskami samorządowymi w różnych miastach w Polsce. Dziękuję za każdy głos i każdy list. W efekcie zostały przeze mnie pytania, które chciałbym, by zostały postawione w tym referendum. One odzwierciedlają propozycje, które pojawiły się na tych spotkaniach. 11:11 Wskazuję pytania, które mają zostać postawione w tym referendum. Nie tak dawno dyskutowaliśmy o tym na forum Narodowej Rady Rozwoju. 11:10 W związku z tym zdecydowałem, że ten wniosek zostanie złożony w Senacie dzisiaj. Mam nadzieję, że Senat w najbliższym czasie sie tym zajmie i po dyskusji przeprowadzi głosowanie. 11:09 Dlatego też chciałbym, żeby to referendum odbyło się w związku ze świętem 11 listopada. Żeby to było referendum dwudniowe - od 10 do 11 listopada. 11:09 Ktoś powie: "frekwencja w Polsce jest niska". To prawda, ubolewam nad tym. Wierzę jednak, ze jesteśmy w stanie to zainteresowanie pobudzić. 11:08 Taką formą wypowiedzi społeczeństwa jest referendum. Stąd ta inicjatywa, aby przeprowadzić w tym roku referendum o charakterze konsultacyjnym. 11:07 Skoro konstytucja obowiązuje już od ponad 20 lat to jest dla mnie czymś oczywistym, że powinna nastąpić refleksja nad tą konstytucją. I to ludzie powinni się wypowiedzieć o kierunku zmian. 11:06 Uważam, że nie można dyskutować o zmianie konstytucji bez zapytania Polaków o zdanie. 11:06 Uważam, że Polacy są społeczeństwem dojrzałym. 11:05 Prezydent Andrzej Duda: Nieco ponad rok temu zapowiadałem debatę o konstytucji i referendum w tej sprawie.

W czwartek 19 lipca na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się informacja w sprawie oświadczenia prezydenta. Andrzej Duda wyda oświadczenie w sprawie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji 20 lipca o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim. Nie podano, co dokładnie ma stanowić treść wystąpienia prezydenta. Przypomnijmy, na początku miesiąca Stanisław Karczewski zapowiedział, że Andrzej Duda 23 lipca zgłosi do Senatu propozycję przeprowadzenia referendum w terminie 10 i 11 listopada. – Senat na najbliższym posiedzeniu po tym terminie, czyli 25-27 lipca do tej propozycji pana prezydenta się odniesie i podejmie decyzję – poinformował Karczewski. Dodał, że na pewno senatorowie będą jeszcze „dyskutować, debatować, rozmawiać”.

Zapowiedź referendum

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda zapowiedział zorganizowanie referendum ws. zmian w ustawie zasadniczej RP 3 maja 2017 roku. Według projektu zaproponowanego przez głowę państwa obywatele mieliby wyrazić swoją wolę na temat konstytucji 11 listopada, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z kolei w tym roku, podczas przemówienia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Andrzej Duda poinformował, że złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Podczas przemówienia na Placu Zamkowym w Warszawie Andrzej Duda zaznaczył, że „dzisiaj Polska i Polacy zasługują nie tylko na debatę na temat naszego ustroju i konstytucji z 1997 roku”. – Ale po ponad 20 latach od jej obowiązywania, po 30 latach od odzyskania suwerenności zasługujemy na dokonanie refleksji i dokonanie potrzebnych zmian lub nową konstytucję – powiedział prezydent.