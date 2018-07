Ekstraklasa z nowym kontraktem z LOTTO i PKO BP. Premier: Robimy dziś kolejny ważny krok

Podpisane porozumienie będzie obowiązywać do końca sezonu 2020/2021, a przekazane przez sponsorów środki mają wspierać długookresowy rozwój klubów Ekstraklasy. To realizacja zapowiedzi z Okrągłego Stołu, który pod koniec maja odbył się z inicjatywy premiera. Mateusz Morawiecki zapowiadał wówczas, że spółki Skarbu Państwa przeanalizują możliwość zaangażowania się we wsparcie piłki nożnej.

W piątek na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja „Lotto Ekstraklasa – nowe otwarcie” z udziałem Mateusza Morawieckiego, w trakcie której ogłoszono warunki współpracy. – Jestem szczęśliwy, że mamy narodowych czempionów, polskie firmy, które zdecydowały się wspierać Ekstraklasę istotnymi kwotami, żeby z młodych chłopaków wyrastały największe światowe talenty, które w przyszłości będą dawały nam radość ze zwycięstw – powiedział premier.

„Kolejny ważny krok”

Szef rządu zaznaczył, że „robimy dziś kolejny ważny krok w kierunku profesjonalizacji polskiej piłki klubowej, której emanacją jest Ekstraklasa”. I dodał, że „mamy szansę być mistrzem świata w wytrenowaniu młodej kadry juniorskiej do jednej z najlepszych”. – Żeby rosły nasze polskie talenty, musimy budować piłkę nożną od podstaw i potrzebujemy całej infrastruktury sportowej – powiedział premier.

– Piłka nożna jest sportem, który bardzo angażuje Polaków, a my jesteśmy na dobrej drodze, aby za kilka lat osiągać wielkie sukcesy – podkreślił Mateusz Morawiecki. – Dziś mamy do czynienia z narodzinami kolejnych wspaniałych polskich talentów piłkarskich – dodał. Szef rządu wyraził także nadzieję, że w najbliższej przyszłości „będziemy naocznymi uczestnikami zwycięstw polskiej piłki klubowej oraz polskiej piłki narodowej”.

W ramach trzyletniego kontraktu największy bank w Polsce będzie nowym partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy. W dalszym ciągu sponsorem tytularnym Ekstraklasy w sezonie 2018/2019 zostaje marka LOTTO.