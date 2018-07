Okazja jedna na 100 lat. Całkowite zaćmienie Księżyca już w przyszłym tygodniu!

W lipcu będzie pierwsza od 3 lat okazja do obserwacji całkowitego zaćmienia Księżyca w Polsce. Powstaje ono wówczas, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem będącym w pełni, który niejako wchodzi w stożek cienia Ziemi. Najdłuższe od stu lat zaćmienie Księżyca rozpocznie się o 21:30 w piątek 27 lipca i potrwa niemal dwie godziny. Znikający i pojawiający się Księżyc będziemy mogli oglądać dokładnie przez 1 godzinę, 42 minuty i 57 sekund.

Jak oglądać zaćmienie Księżyca?

Jeśli pogoda dopisze, zjawisko będzie można podziwiać również z Polski i to bez użycia specjalistycznego sprzętu do obserwacji astronomicznych. Zaćmienie ma mieć miejsce tuż po zachodzie Słońca, a przeszkodą w jego podziwianiu mogą się okazać wyłącznie chmury. Najlepsze możliwości do obserwacji będą mieć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. Tego dnia warto spojrzeć w niego, ponieważ następne tego typu zaćmienie będzie widoczne dopiero w 2123 roku, a więc za ponad sto lat. Oznacza to, że dla ogromnej większości z nas to jedyna szansa w życiu na zobaczenie tego zjawiska. Astronomowie zwracają uwagę na fakt, iż wydarzenie to będzie niezwykłe, ponieważ w tym samym czasie nastąpią trzy wzajemnie powiązane ze sobą zaćmienia – dwa słoneczne i jedno księżycowe.

Nie tylko Księżyc

Koniec lipca to prawdziwa gratka dla miłośników astronomii. Poza Księżycem, powody do uważniejszego spojrzenia w niebo daje także Mars. Czerwona Planeta znajdzie się bowiem dokładnie naprzeciwko Ziemi. Trzy dni później Mars będzie najbliżej Ziemi od 2003 roku. Można się spodziewać, że jeśli warunki dopiszą, planeta będzie wyraźnie widocznym punktem na niebie.