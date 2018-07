Piotr Żyła przerywa milczenie. „Nie miałem kochanki. Za to Justyna miała już innego”

Polskie media od lutego żyją kryzysem w rodzinie Żyłów. Wówczas Justyna w rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że jej mąż od czerwca ubiegłego roku nie mieszka z rodziną. – Dzień przed Wigilią powiedział mi, że ma kochankę – wyznała kobieta. Justyna Żyła we wpisie, który później usunęła z Instagrama napisała, że mąż zostawił ją i dzieci, ponieważ nie umie żyć w rodzinie. Teraz głos w sprawie zabrał sam zainteresowany.

Kłótnie i próba terapii

Piotr Żyła wystąpił w „Uwadze” TVN. – Nie mam pojęcia skąd wzięła się informacja o kochance. To nie było tak, że wyprowadziłem się i zostawiłem rodzinę – powiedział skoczek. – Między mną a Justyną nie układało się już od dłuższego czasu. Kłóciliśmy się dosłownie o wszystko. Nawet wtedy, kiedy przyjeżdżałem ze zgrupowań, to każdą wolną chwilę spędzaliśmy na kłótni – wyjaśnił. Sportowiec wyznał także, że po wyprowadzce z domu, ciągle odwiedzał swoje dzieci. Dodał, że próbował z żoną poddać się terapii małżeńskiej, „ale to wszystko szło w złym kierunku” .

Udział Piotra w programie TVN nie umknął uwadze Justyny. „Mam nadzieję, iż nagrywając dokument, powiedziałeś, ile razy naplułeś mi w twarz, groziłeś pobiciem, zastraszałeś, szantażowałeś, przyznałeś się, iż urodziło Ci się dziecko... że Nasze dzieci traktowane są przez Ciebie jak zabawki?” – napisała kilka dni temu na Instagramie.

