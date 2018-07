KGP zapowiada zawiadomienie do prokuratury ws. ujawnienia danych policjantów

Chodzi o wpis posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby, który umieścił na Twitterze dwa zdjęcia zrobione 20 lipca, gdy przed Sejmem odbywał się protest. Przedstawiają one zatrzymania kilku manifestujących osób. Na jednym ze zdjęć widać Bartosza Adamczyka, który twierdzi, że był bity w zaroślach i podduszany przez funkcjonariuszy. Szczerba podał przy tym imiona i nazwiska tych funkcjonariuszy, dodając, że „jeden z oddaniem służy władzy, drugi broni” . Internauci alarmowali pod wpisem polityka, że podawanie nazwisk funkcjonariuszy może mieć tragiczne konsekwencje względem policjanta i jego bliskich.

– Ujawnienie danych personalnych szeregowych policjantów, którzy dbają o porządek, a następnie wywołanie tym fali hejtu i gróźb kierowanych do dzieci, do bliskich, najbliższych policjantów jest niespotykana – zaznaczył Ciarka podczas briefingu. – Komendant Główny Policji w tej sprawie polecił zebrać wszelkie materiały dowodowe związane z ujawnionymi na portalach społecznościowych wpisami, groźbami kierowanymi w stosunku do najbliższych policjantów i składa zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury – dodał.