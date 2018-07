Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o zwrocie nieruchomości przy Królewskiej 39

Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości podjęła decyzję o zwrocie nieruchomości przy Królewskiej 39. Z kolei w sprawie zwrotu nieruchomości pod adresem Krakowskie Przedmieście 35 komisja uznała, że decyzja reprywatyzacja została podjęta z naruszeniem prawa, jednak w tej sprawie zaszły już nieodwracalne skutki prawne.

W marcu skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom związanym z reprywatyzacją nieruchomości pod dawnym adresem Królewska 39. Pozwoliło to na pozyskanie przez adwokata Andrzeja M. na rzecz reprezentowanych przez niego spadkobierców praw do nieruchomości za rażąco niską cenę.