Zakaz kąpieli w niemal 30 miejscach nad Bałtykiem. Najgorsza sytuacja nad Zatoką Gdańską

Gdzie obowiązuje zakaz kąpieli? Lista z 23 lipca:

Łeba - kąpielisko przy plaży "A"

Łeba - kąpielisko "B" w Łebie

Białogóra - wejście nr 33

Jastrzębia Góra - wejście nr 22

Jastrzębia Góra - wejście nr 23

Kąpielisko Kuźnica "Kościół"

Hel - Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża"

Hel - Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu"

Gdynia Orłowo

Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Sopot-Hotel Sopot-Beach Club

Sopot-Hotel Haffner-Esentra

Sopot-Park Północny I

Sopot-Park Północny II

Sopot-K22

Sopot-Łazienki Południowe

Sopot-EKO-Tropikalna Wyspa

Sopot-Plaża Rybaki

Sopot-32A-33

Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Klipper Jelitkowo

Molo Gdańsk Brzeźno

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Stogi

Gdańsk Sobieszewo

Gdańsk Orle

Gdańsk Świbno

Bieżące informacje o jakości wody nad Bałtykiem udostępnia Główny Inspektorat Sanitarny. Aktualne informacje o zakazie kąpieli dostępne są na interaktywnej mapie serwisu kąpieliskowego. Do wcześniejszych zakazów doszły liczne miejsca usytuowane nad Zatoką Gdańską, w tym plaże w Gdańsku i Sopocie.

Co to są sinice?

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników.

Sinice - czym to grozi?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku ostrzega wszystkie osoby korzystające z kąpieli nad otwartymi wodami, że nie należy kąpać się w wodach mętnych, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach. Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować wystąpienie podrażnień skóry lub dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Na tym jednak nie koniec, bowiem kontakt z sinicami może objawiać się np. bólem mięśni i stawów, podrażnieniem oczu i spojówek oraz gorączką.

