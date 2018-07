„PGE Narodowy wyłączy swoje światła”. Przygotowania do oglądania wyjątkowego zaćmienia Księżyca

Już w piątek 27 lipca najdłuższe do 100 lat całkowite zaćmienie Księżyca. Jeśli pogoda dopisze, wyjątkowe zjawisko będzie można obserwować z terenu Polski. Na nocne oglądanie nieba szykuje się już PGE Narodowy. Jak informuje administracja warszawskiego stadionu, tego dnia zostaną zgaszone światła elewacji, a pobliskie Centrum Nauki Kopernik udostępni chętnym teleskopy.

„W Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik będziemy mogli obserwować Księżyc nad panoramą Mostu Świętokrzyskiego i PGE Narodowego, który tego wieczoru wyłączy swoje oświetlenie, aby zaćmienie było lepiej widoczne. Natomiast Centrum Nauki Kopernik przygotuje teleskopy i dodatkowo ciekawie opowie o tym rzadkim zjawisku” – zachęca PGE Narodowy.

Kiedy zacznie się zaćmienie Księżyca?

Miłośnicy astronomii powinni przygotować się na wyjątkowo długie wpatrywanie w niebo. Pełne zaćmienie Księżyca rozpocznie się bowiem około godziny 21.30 i będzie trwać blisko 1 godzinę i 43 minuty. Co warto podkreślić, następne tego typu zaćmienie będzie widoczne dopiero w 2123 roku, a więc za ponad sto lat. Oznacza to, że dla ogromnej większości z nas to jedyna szansa w życiu na zobaczenie tego zjawiska. Astronomowie zwracają podkreślają, że okazja jest niezwykła, ponieważ w tym samym czasie nastąpią trzy wzajemnie powiązane ze sobą zaćmienia – dwa słoneczne i jedno księżycowe.

Mars w opozycji do Ziemi

Koniec lipca to prawdziwa gratka dla miłośników astronomii. Poza Księżycem, powody do uważniejszego spojrzenia w niebo daje także Mars. Czerwona Planeta znajdzie się bowiem dokładnie naprzeciwko Ziemi. Trzy dni później Mars będzie najbliżej Ziemi od 2003 roku. Można się spodziewać, że jeśli warunki dopiszą, planeta będzie wyraźnie widocznym punktem na niebie.