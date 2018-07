Senat odrzucił wniosek prezydenta ws. referendum konstytucyjnego

Za wyrażeniem zgody na przeprowadzenie referendum konsultacyjnego głosowało 10 senatorów, przeciwnych było 30, a 52 wstrzymało się od głosu. Senat odrzucił tym samym pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, który w dniach 10-11 listopada planował przeprowadzić ogólnopolskie referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji. Na werdykt senatorów przyszło nam długo czekać. Wszystko przez zmianę porządku obrad i przesunięcie na jego początek kwestii zmian w sądownictwie. Z tego powodu rozstrzygnięcie w sprawie referendum poznaliśmy dopiero w środę, a nie – jak to pierwotnie zakładano – we wtorek 24 lipca.

Decyzję senatorów zapowiadało głosowanie w komisji ustawodawczej Senatu, która nie rekomendowała Senatowi wyrażenia zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum. Wniosek zgłoszony przez polityków Platformy Obywatelskiej poparło 4 senatorów. Przeciwnego zdania było 2, a 6 wstrzymało się od głosu.

Reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę minister Paweł Mucha przekonywał w Senacie do poparcia inicjatywy i odpowiadał na pytania senatorów. – Nie ulega wątpliwości, że propozycja pana prezydenta ma charakter bezprecedensowy. Nikt do tej pory nie pytał Polaków jakiej chcą konstytucji przed zmianami – podkreślał. Przypomniał, że planowane referendum miało stanowić jedynie konsultacje, a dopiero w oparciu o wyniki podejmowane byłyby dalsze kroki legislacyjne. – Jeżeli taka będzie wola obywateli, prezydent czuje się zobowiązany do przygotowania projektu nowelizacji konstytucji lub nowej ustawy zasadniczej – zapowiadał. – My chcemy Polaków zapytać. Nie ma nic złego w tym, że ktoś odpowie „tak”, a ktoś odpowie „nie” – tłumaczył. Na pytanie o szacowane koszty takiego „zapytania” odpowiedział krótko: „Oczywiście, że koszty są, ale te koszty trzeba ponieść”.

Politycy PiS o referendum

Wcześniej w sprawie wypowiedział się marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz rzeczniczka PiS Beata Mazurek. „Szanujemy i doceniamy inicjatywę Andrzeja Dudy. Idea jest słuszna a debata ogólnospołeczna na temat zmian kierunkowych Konstytucji potrzebna, wręcz konieczna. Decyzja będzie wynikiem analizy kierownictwa partii i senatorów. Weźmiemy pod uwagę wszystkie uwagi i opinie” – napisał na Twitterze marszałek Senatu.

Beata Mazurek odniosła się do ogłoszonej przez prezydenta Andrzeja Dudy daty planowanego referendum konstytucyjnego. – Podzielamy stanowisko PKW, że zaproponowany termin może utrudnić przeprowadzenie referendum – oceniła rzecznik PiS.

Referendum 10/11 listopada?

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda zaprezentował propozycję 10 pytań, które miałyby zostać zadane w trakcie referendum konsultacyjnego. Znalazły się wśród nich kwestie takie jak zagwarantowanie członkostwa w NATO i UE, wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn czy nienaruszalność 500 plus. Głowa państwa chciałaby, żeby głosowanie odbyło się w dniach 10-11 listopada.

10 pytań prezydenta

Andrzej Duda przedstawił też dziesięć pytań, które w dniach 10-11 listopada chciałby zadać Polakom. Oto one: