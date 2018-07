Działacze KOD odśpiewali własną wersję utworu Boba Dylana. „Puk, puk, puk, do niebios bram”

Nagranie obrazujące wykonanie słynnej piosenki w nowej aranżacji zamieścił na Facebooku Komitet Obrony Demokracji. „Zdejmijcie ze mnie gwiazdę szeryfa. Oto ja stoję u niebios bram. Puk-puk-puk, zapukał ktoś. Puk, puk, puk, do niebios bram. Dziś chcesz zabrać wolność mą. Wiedz, nie uda ci się to. Zgubie ciebie pycha twa” – śpiewają działacze KOD. Autor słów piosenki jest anonimowy. Aranżację przed sądem w Szczecinie wykonał Paweł Kornicz.

W opisie nagrania działacze zaznaczają, że „jeśli Kaczyński myśli, że złamał ducha w narodzie, to się grubo myli” . „Brudziński może zabrać nam policję, Ziobro może zabrać prokuraturę, Piotrowicz sądy. Ale wolności i prawa do walki o demokrację nam nie zabiorą! Nawet jak wygumkują nasze prawa z konstytucji, my mamy to wyryte głęboko w sercach” – podkreślają działacze. „Dziś musimy być razem – pod Senatem w Warszawie i pod sądami w całej Polsce! Niech wiedzą, że gdy wybije właściwa godzina, będziemy gotowi!” – zachęcają.