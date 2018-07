Reklamowali „cudowny środek na odchudzanie” nazwiskiem Wojciechowskiej. Podróżniczka reaguje

O kontrowersyjnych działaniach firmy poinformowała na Instagramie Martyna Wojciechowska. „Nie ma, nie było i nigdy nie będzie cudownego środka na odchudzanie. Od kilku dni dostaję od Was niepokojące wiadomości o tym, że w sieci znowu pojawiły się reklamy z moim udziałem, w których polecam specyfik Choco Lite” – napisała podróżniczka. Dodała, że dementuje fakt, iż poleca ten środek. Podkreśliła, że sama go nie stosuje. „Firma go produkująca bezprawnie wykorzystuje mój wizerunek i przytacza moje rzekome wypowiedzi. Sprawą zajmuje się policja” – zapowiedziała Wojciechowska.

Reklamowane właściwości Choco Lite

Podróżniczka poleciła także innym użytkownikom, by nie kupowali wspomnianego produktu. „Nie znam jego składu, a źródła jego pochodzenia i dystrybucji są co najmniej podejrzane. Możecie mocno zaszkodzić swojemu zdrowiu!” – dodała.