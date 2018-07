Prezydencki minister o decyzji Senatu ws. referendum. „Jako obywatel szczerze żałuję”

– Prezydent chciał referendum, senatorowie uznali z różnych względów, że to referendum się nie odbędzie w zaproponowanym terminie, no i mamy sytuację taką, że pozostaje niewiadoma, co do tych odpowiedzi, których by udzielali Polacy, więc ja tego absolutnie nie postrzegam w kategoriach porażki pana prezydenta, bo pan prezydent zachował się zgodnie z wolą społeczeństwa, zgodnie z wolą narodu – podkreślił Mucha. – Ja jestem przekonany, że społeczeństwo pozytywnie odnosi się do tego, że prezydent chciał pytać Polaków o najważniejsze sprawy, sprawy konstytucyjne, natomiast jest rzeczą Senatu i decyzją wysokiej izby, że rozstrzygnął to w sposób negatywny – dodał.

W środę 25 lipca senatorowie opowiedzieli się przeciwko prezydenckiemu projektowi odnośnie przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Pomysł Andrzeja Dudy nie zyskał poparcia senatorów PO. Z kolei senatorowie PiS w większości wstrzymali się od głosu.

Senat odrzucił tym samym pomysł prezydenta Andrzeja Dudy, który w dniach 10-11 listopada planował przeprowadzić ogólnopolskie referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji. Na werdykt senatorów przyszło nam długo czekać. Wszystko przez zmianę porządku obrad i przesunięcie na jego początek kwestii zmian w sądownictwie. Z tego powodu rozstrzygnięcie w sprawie referendum poznaliśmy dopiero w środę, a nie – jak to pierwotnie zakładano – we wtorek 24 lipca.