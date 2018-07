Big Cyc zapowiada pozew przeciwko TVP. Muzycy chcą miliona złotych na WOŚP

Jak tłumaczy zespół w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku, w poniedziałek 23 lipca na antenie TVP Info w programie „W tyle wizji” wykorzystano bez zgody zespołu utwór „Jak słodko zostać świrem”. „Piosenka została użyta jako ilustracja muzyczna do materiału wyśmiewającego uczestników protestów pod Sejmem. Było to nawiązanie do słów marszałka senatu Stanisława Karczewskiego o »świrach pod sejmem«” – możemy przeczytać.

Lider grupy Krzysztof Skiba podkreśla, że o zgodę na wykorzystanie utworu nikt muzyków nie pytał. – Co innego jest wykorzystanie naszych utworów np. w programie TVP „Jaka to melodia”, to jest konkurs muzyczny, każdy to może zrobić. A co innego jest bezprawne użycie naszej piosenki w materiale propagandowym telewizji – mówił w rozmowie z Onetem.

Członkowie Big Cyc zapowiedzieli, że będą domagać się od TVP odszkodowania w wysokości miliona złotych. Kwotę tę miałaby otrzymać bezpośrednio Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. – Nie popieramy niszczenia polskich sądów. Nie popieramy polityki PiS. Jesteśmy znani z tego, że uczestniczymy w manifestacjach opozycji, sprzeciwiając się polityce obecnej władzy. Nie godzimy się na bezczelne wykorzystanie naszych materiałów na rzecz propagandy Prawa i Sprawiedliwości – podkreślał Skiba.