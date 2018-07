Wyrzucił przez okno talerz z „niesmacznym jedzeniem”. Trafił w samochód

Talerz z jedzeniem „wylądował” na szybie i masce pojazdu. Do zdarzenia doszło 23 lipca około godz. 17. Idąca ulicą kobieta zauważyła wypadający z jednego z bloków przy ulicy Magiera talerz z jedzeniem i spadający na zaparkowany pod blokiem samochód. Świadek od razu powiadomił policję. Mundurowi szybko ustali, skąd został wyrzucony talerz. Okazało się, że na 4 piętrze, pomiędzy małżonkami doszło do kłótni, m.in. z powodu niesmacznego jedzenia, a efektem tej sprzeczki było... wyrzucenie jedzenia przez okno.

Sprawcy grozi do 5 lat więzienia

W samochodzie został zbita szyba i uszkodzona maska. Właściciel wycenił straty na ponad 3 tysiące złotych. 31-latka zatrzymano i przewieziono do bielańskiej komendy. Na miejscu został zbadany stan jego trzeźwości. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Po wytrzeźwieniu 31-latek usłyszał zarzut za uszkodzenie mienia. Teraz mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.

