Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Ministerstwo apeluje o rozsądek

W nadchodzących dniach termometry w całym kraju pokażą nawet powyżej 30 stopni. MSWiA apeluje, aby unikać w takich sytuacjach przebywania w pełnym słońcu. „Każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości płynów i unikać zbędnego wysiłku fizycznego. Największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dotyczy niemowląt i małych dzieci oraz osób w podeszłym wieku” – podkreślono w komunikacie.

Ministerstwo przypomina, że w trakcie upałów nasza koncentracja jest osłabiona, dlatego musimy zachować rozwagę podczas jazdy samochodem. Zaznaczono, że pod żadnym pozorem nie wolno też zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe.

Wypoczynek nad wodą

„Pamiętajmy, by wypoczywając nad akwenami wodnymi przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa. Tylko to zapewni nam i naszym bliskim spokojny wypoczynek. Od początku kwietnia utonęło już w Polsce 206 osób. Przede wszystkim zadbajmy sami o nasze bezpieczeństwo i przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych” – zaznacza resort. Służby apelują, aby kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy i pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

„Jeśli zauważymy natomiast niebezpieczną sytuację nad wodą, dzwońmy na numer alarmowy 112. Właściwa reakcja może uratować komuś życie. Bardzo ważne jest bowiem, aby przy zdarzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu, wytłumaczyć służbom gdzie do nich doszło” – dodano na koniec.