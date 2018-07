Jarosław Kaczyński o odrzuceniu referendum. „To byłoby później wykorzystane przeciwko prezydentowi”

Jarosław Kaczyński przypomniał, że nie wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu w czasie głosowania nad proponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum w sprawie zmian konstytucji. Zaznaczył, że byli tacy, którzy głosowali „za” . – To by utrudniły obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w tym momencie kulminacyjnym, 10-11 listopada, a z drugiej strony byłoby to kolejną przesłanką, w naszym przeświadczeniu, do tego, by bardzo niewielu ludzi, obywateli skorzystało z tego prawa do uczestniczenia w referendum, a co potem byłoby wykorzystane przeciwko prezydentowi, ale prawdopodobnie także przeciwko PiS – ocenił Kaczyński. Prezes PiS podkreślił przy tym, że temat nowej konstytucji jest aktualny. – Tylko jest kwestia tego momentu i na pewno będziemy jeszcze do tej sprawy wracać. Czy w trakcie tej kadencji, czy w przyszłej, to nie wiem – mówił. Kaczyński dodał ponadto, że jego słowa na temat wystawienia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2020 roku są aktualne.

Prezes PiS mówił też o reformie sądownictwa. Jego zdaniem, konstytucja w art. 180 pkt. 5 przewiduje możliwość „głębokiej, ustrojowej reformy i stwierdza, że w tej sytuacji sędziowie mogą być przenoszeni w stan spoczynku” . – To wyjątek od zasady, że sędziowie są nieusuwalni, i to dotyczy także oczywiście I prezes SN, a tutaj jest jeszcze inna przesłanka z art. 180 ust. 4 czyli że parlament określa wiek w którym przechodzi się na emeryturę – mówił.

Kaczyński zaznaczył, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie da się przebudować państwa polskiego, tak „żeby służyło ono obywatelom” . – Po drugie, jest kwestia społecznych odczuć. Jeździłem po Polsce przez cała lata bardzo intensywnie i na każdym spotkaniu, jeżeli tylko mówiłem o reformie, to wybuchała owacja – wyjaśniał.

