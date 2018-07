Duże protesty w największych miastach. Przed Pałacem Prezydenckim policja użyła gazu

„Będziesz siedział”, „zdrajca”, „marionetka” – takimi okrzykami zgromadzeni przed Pałacem Prezydenckim demonstranci starali się dotrzeć do prezydenta Andrzeja Dudy i skłonić go do zawetowania najnowszych zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach powszechnych i prokuraturze. Prezydent zgodnie z oczekiwaniami obozu rządzącego zbiorczą nowelizację ustaw podpisał. Na protest w Warszawie przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób. Licznie protestowano też w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Płocku, Zamościu, Olsztynie, Opolu, Kielcach i Bydgoszczy.

Po zakończeniu oficjalnego protestu w Warszawie o godzinie 23, część demonstrujących podeszła do zabezpieczających zgromadzenie policjantów. Według portalu internetowego Radia ZET w stronę funkcjonariuszy rzucono racę i puste butelki. Skandowano też wulgarne hasła. Policja w pewnym momencie użyła gazu łzawiącego. W komunikacie warszawskiej policji możemy przeczytać, że była to odpowiedź na użycie gazu przez jednego z protestujących.