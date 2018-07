Za nami najdłuższe zaćmienie Księżyca w XXI wieku! Zobacz nagranie

Najdłuższe od stu lat zaćmienie Księżyca rozpoczęło się o 21:30 w piątek 27 lipca i trwało niemal dwie godziny. Znikający i pojawiający się Księżyc mogliśmy oglądać dokładnie przez 1 godzinę, 42 minuty i 57 sekund. Do następnego takiego zjawiska dojdzie dopiero w 2123 r.

Jak oglądać zaćmienie Księżyca?

Zjawisko było można podziwiać również z Polski i to bez użycia specjalistycznego sprzętu do obserwacji astronomicznych. Zaćmienie miało miejsce tuż po zachodzie Słońca. Najlepsze możliwości do obserwacji mieli mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski.

Nie tylko Księżyc

Koniec lipca to prawdziwa gratka dla miłośników astronomii. Poza Księżycem, powody do uważniejszego spojrzenia w niebo daje także Mars. Czerwona Planeta znajdzie się bowiem dokładnie naprzeciwko Ziemi. Trzy dni później Mars będzie najbliżej Ziemi od 2003 roku. Można się spodziewać, że jeśli warunki dopiszą, planeta będzie wyraźnie widocznym punktem na niebie.

Ułatwienia do obserwacji w Warszawie

Na nocne oglądanie nieba szykuje się już PGE Narodowy. Jak informuje administracja warszawskiego stadionu, 27 lipca zostaną zgaszone światła elewacji, a pobliskie Centrum Nauki Kopernik udostępni chętnym teleskopy.

„W Parku Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik będziemy mogli obserwować Księżyc nad panoramą Mostu Świętokrzyskiego i PGE Narodowego, który tego wieczoru wyłączy swoje oświetlenie, aby zaćmienie było lepiej widoczne. Natomiast Centrum Nauki Kopernik przygotuje teleskopy i dodatkowo ciekawie opowie o tym rzadkim zjawisku” – zachęca PGE Narodowy.

Gdzie oglądać zaćmienie Księżyca?

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście wyjście w piątkowy wieczór na zewnątrz i oglądanie astronomicznego spektaklu w całej okazałości. Jeśli jednak nie macie możliwości spojrzeć w niebo, polecamy transmisję NA ŻYWO, która będzie dostępna w internecie, m.in. w serwisie YouTube. Będzie ona również zamieszczona na łamach Wprost.pl.

