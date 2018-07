Owsiak pisze do komendanta policji. „Czy funkcjonariusze na festiwalu będą mieli gaz?”

Przypomnijmy, pod koniec czerwca dawny Woodstock otrzymał po raz kolejny status imprezy o podwyższonym ryzyku. W liście, którego treść udostępnił na Facebooku Jerzy Owsiak, organizator pisze do szefa KMP w Gorzowie Wielkopolskim, że do tej pory nie otrzymał od policji odpowiedzi na zażalenie dotyczące tej decyzji. Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wpisie nawiązał też do czwartkowych sytuacji, jakie miały miejsce przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem.

„Czy funkcjonariusze policji oddziałów prewencyjnych, którzy będą zgromadzeni w Kostrzynie n. Odrą, będą wyposażeni w gaz łzawiący? Jeżeli tak to proszę przedstawić nam, organizatorom, informacje dotyczące procedur związanych z jego użyciem. Ma to związek z wydarzeniami jakie miały miejsce wczoraj pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie” – pisze Owsiak. „Ponieważ może nastąpić diametralnie różna ocena tego, co się na Festiwalu dzieje przez Pana i przeze mnie jako organizatora, chcielibyśmy być wcześniej przygotowani na wszelkiego rodzaju sytuacje związane z ewentualną interwencją oddziałów policyjnych na Festiwalu” – podkreśla dalej organizator.