Lidl wycofał ze sprzedaży paprykę. Powód? Przekroczony poziom etefonu

„W trosce o bezpieczeństwo konsumentów reakcja firmy Lidl była natychmiastowa i przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży” – podał Lidl w komunikacie. Paprykę zwrócić można w każdym sklepie Lidl po okazaniu paragonu. „Zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktu »Papryka słodka, luz« o numerze partii L 28/07, która była sprzedawana w dniach 17-21 lipca 2018 r. Wszystkie inne produkty, z uwzględnieniem innych papryk słodkich, sprzedawane przez Lidl w Polsce nie są objęte wycofaniem” – dodano.

Etefon stosowany jest w rolnictwie do regulacji rozwoju roślin w różnych fazach oraz do przyspieszenia dojrzewania owoców i warzyw. W sadownictwie przy obfitym zawiązywaniu się owoców do przerzedzania zawiązków w gatunkach ziarnkowych stosowany jest w formie oprysku.