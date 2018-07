Współzałożyciel zespołu Maanam: Kora była cudowną kobietą

– Maanam to był początkowo duet Marka Jackowskiego i mój. W 1976 roku doszła do nas Kora. Zupełnie inaczej śpiewała, niż to, o czym się teraz opowiada w telewizji. Śpiewała takie romantyczne pieśni... to była cudowna kobieta. Rzeczywiście bez Kory nie byłoby Maanamu, który znamy. Kiedy ja tam grałem, kiedy zakładaliśmy Maanam, to jeszcze się nie nagrywało płyt. My byliśmy takim zespołem raczej podziemnym – mówił w rozmowie z TVN24 Milo Kurtis.

Kora czyli Olga Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, zmarła w sobotę w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób. O jej śmierci poinformował jej mąż Kamil Sipowicz na oficjalnym facebookowym profilu artystki.

Kora Jackowska chorowała na nowotwór. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąco informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Artystka po raz pierwszy opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej w wywiadzie udzielonym Małgorzacie Domagalik dla miesięcznika „Pani” w 2014 roku.