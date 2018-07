Donald Tusk zamierza wrócić na wybory parlamentarne?

Szorstka przyjaźń między Donaldem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną trwa w najlepsze. Nasi rozmówcy z Platformy twierdzą, że szef Rady Europejskiej czeka na to jak dużą porażkę w wyborach samorządowych poniesie przewodniczący Platformy. – Tusk wie, że wybory samorządowe będą trudne dla Platformy. Grzegorz nie radzi sobie z kandydatami na prezydentów. Jeśli w wyborach osiągnie słaby wynik, to będzie kolejny powód dla Tuska, żeby wracać. Wtedy politycy PO będą go o to prosili. A na to czeka były premier – mówi polityk PO.

Bo to, że szef Rady Europejskiej do Polski wrócić dla sympatyzujących z nim polityków jest niemal pewne. Pytanie tylko kiedy? – Na wybory parlamentarne. Tusk chce znowu być premierem – spekuluje polityk PO. Teza jest dość odważna, bo nie wiadomo jak Donald Tusk zostałyby przyjęty przez wyborców Platformy w tak odległym czasie. O nieco bliższej perspektywie jaką są wybory prezydenckie politycy w kontekście Donalda Tuska politycy PO rzadziej już spekulują.