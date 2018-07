Radna PO pogardliwie o Ukraińcach. Kolega z partii wnioskuje o karę dla Suskiej

„Zawsze miałam swoje zdanie na temat Ukraińców. A my ich wpuszczamy na potęgę. Ukrainiec w Biedronce, Ukrainiec w transporcie, Ukrainiec w budowlance, a teraz Ukrainiec jako piąta Kolumna. Zapewniam, że nie jest to przypadek odosobniony. Niedawno na Szembeku Ukraińcy wszczęli awanturę w obronie PiS” – napisała na Facebooku Suska. Choć wpis został już usunięty, jego kopie można znaleźć w postaci zrzutów ekranu na Twitterze. Radna swoje stanowisko opatrzyła zdjęciem ukraińskiego aktora. Według niepotwierdzonych, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych informacji, miał on awanturować się w trakcie czwartkowej manifestacji pod Pałacem Prezydenckim.

Wpis Suskiej wywołał duże oburzenie wśród internautów, którzy zaczęli domagać się od Platformy Obywatelskiej wyciągnięcia konsekwencji wobec radnej. Zareagował jej partyjny kolega. „Post był absolutnie skandaliczny i niedopuszczalny. Jako przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Warszawy kieruję wniosek o ukaranie radnej Moniki Suskiej do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego na Mazowszu” – napisał w niedzielę na Twitterze Jarosław Szostakowski.

Sama radna wyraziła skruchę w rozmowie z portalem Fakt24.pl. – Nie wiem, co mi się stało, ale ogromnie przepraszam. Nie tylko wszystkich Ukraińców, ale szczególnie Pana Wieczysława – stwierdziła.