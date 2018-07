PO składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o „próbę wymuszenia zeznań” od Gawłowskiego

Andrzej Halicki poinformował o złożeniu w imieniu klubu PO zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej. – To dokument związany z chęcią wymuszenia zeznań od przebywającego w areszcie Stanisława Gawłowskiego, którego 20 czerwca odwiedzili agenci CBA z oddziału wrocławskiego.

W ocenie Halickiego tego typu „wizyta”, dokonana bez odpowiednich podstaw i bez powiadomienia jego obrońcy nie powinna się była w ogóle w odbyć. – Mamy do czynienia z powrotem aresztów wydobywczych. Mamy sytuację, która nałożona na okoliczności człowiekowi poddanemu presji, stwarzana jest sytuacja nacisku, by oskarżał innych, by w sposób nieprawny wymuszać zeznania o charakterze politycznym. Cofamy się do lat 2005-2007, kiedy tego rodzaju metody zaprowadziły Zbigniewa Ziobro i szefów służb specjalnych przez oblicze komisji odpowiedzialności konstytucyjnej – mówił Andrzej Halicki na briefingu w Sejmie.

W zawiadomieniu jest mowa o możliwości naruszenia art. 231 Kodeksu karnego (przepis ten stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)

Co na to CBA?

– Jest to próba świadomego pomówienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA rozważa stosowne kroki prawne w związku z publicznym pomówieniem służby. Podejrzany o poważne przestępstwa korupcyjne poseł Stanisław G. i jego pełnomocnik formułują fikcyjne oskarżenia, niepoparte żadnymi dowodami – oświadczył Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura.