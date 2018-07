Przerabiali olej smarowy na napędowy. Towar był transportowany z Niemiec

Towar był transportowany z Niemiec do Polski w zbiornikach znajdujących się na naczepach samochodów ciężarowych, a następnie trafiał do bazy paliwowej, gdzie za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego ciągu technologicznego, był odbarwiany i dostarczany do odbiorców półhurtowych.

Na terenie jeden z posesji w powiecie wyszkowskim w województwie mazowieckim funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Wśród osób zatrzymanych jest kierowca samochodu ciężarowego oraz dwóch mężczyzn przepompowujących olej ze zbiorników do zaimprowizowanej stacji paliw. W trakcie działań zabezpieczono 24 tysiące litrów oleju smarowego. Wartość transakcyjna zabezpieczonego paliwa wynosi niemal 380 tysięcy złotych. Szacunkowe straty Skarbu Państwa w wyniku uszczuplenia podatku akcyzowego, wyniosłyby prawie 100 tysięcy złotych.

Podczas akcji zabezpieczono również samochód ciężarowy, jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa, a także skierowano wniosek o zabezpieczenie majątkowe na kwotę co najmniej 250 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.