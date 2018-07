Adwokat przed komisją weryfikacyjną: Nabywałem roszczenia od osób, które w ich zbyciu widziały jedyną korzyść

Jan Stachura zaznaczył, że nabywał roszczenia „od tych osób, które widziały jedyną możliwość osiągnięcia korzyści ze zbycia roszczeń” . Poinformował, że transakcja z 2007 roku dotycząca nieruchomości pod adresem Odolańska 14, zakończyła się „częściowo” . Jak mówił, beneficjentem decyzji zwrotowej były dwie grupy. Po pięciu latach – według słów Stachury – sąd wydał wyrok orzeczenie ws. zastępczego wyrażenia woli i zawarty został akt prawny. Wówczas, jak mówił, stał się użytkownikiem wieczystym i nabył prawa do 1/4 nieruchomości. Świadek mówił, że ze względu na to, że nie było kontaktu z właścicielem wystąpił wraz z kolejnym właścicielem 1/4 praw do nieruchomości o zniesienie współwłasności.

Stachura poinformował, że w tej chwili prowadzi 150 postępowań reprywatyzacyjnych. Zaznaczył, że nabywał nieruchomości za kwotę „która całkowicie zadowalała osobę sprzedającą roszczenia i (ta) osoba wiedziała, że, gdyby tych roszczeń nie sprzedała, to musiałaby regulować należności na rzecz kancelarii przez okres 5-6, 10-15 lat” .