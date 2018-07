Dziennikarz TVP wypomniał Trzaskowskiemu filmik z 2009 roku. Żebrowski komentuje

Dawid Wildstein zamieścił na swoim profilu na Twitterze filmik promujący kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Nagranie pochodzi z 2009 roku i było elementem kampanii polityka PO do Parlamentu Europejskiego. W filmiku wystąpił aktor Michał Żebrowski, który krzyczy „Za Rafała”, po czym zostaje rozstrzelany. Przypomnijmy, że w kampanii Trzaskowskiego do PE w 2009 roku pojawiły się również inne nagrania z udziałem gwiazd. Michał Żebrowski w przebraniu Wiedźmina wkładał ulotki pod samochodowe wycieraczki, przez co stał się obiektem ataku przechodzącej staruszki. Z kolei Tomasz Karolak zdecydował się przemienić w kobietę i w przebraniu blondynki rozdawał ulotki.

Wpis pracownika TVP wywołał wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Część publicystów i polityków twierdzi, że filmik jest związany z tragedią Powstania Warszawskiego. Inni zwracają uwagę, że łączenie nagrania z 2009 roku z przypadającą 1 sierpnia rocznicą Powstania Warszawskiego jest nadużyciem i przeinaczeniem faktów.

Do sprawy postanowił odnieść się Michał Żebrowski. Aktor, który od wielu lat przyjaźni się z kandydatem PO na prezydenta stolicy podkreślił, że zna go od 40 lat i wie że jest uczciwym człowiekiem. „Biorąc udział w tym spocie nie przypuszczałem, że 10 lat później ktoś ośmieli się próbować nadać mu inny sens. Rzeczywiście dałbym się zabić za Rafała, problem w tym, że spot ten nawiązywał do mojej roli... Kordiana i nie ma nic wspólnego z kontekstem jaki niektórzy próbują mu dziś nadać. Posługiwanie się kampanią sprzed 10 lat i łączenie jej z obchodami Powstania Warszawskiego jest wredne, przebiegłe i kłamliwe” – napisał aktor na swoim profilu na Facebooku.

Czytaj także:

Jan Śpiewak napisał do papieża Franciszka. „Zatrzymajmy #NyczTower”