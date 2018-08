Namysłów. Egipcjanin próbował zgwałcić dwie kobiety

Ta historia ujrzała światło dzienne za sprawą reportażu TVP Opole. Egipcjanin, którego podejrzewa się o napaść seksualną na dwie kobiety, pracuje w jednym z lokali w centrum miasta. Dziennikarze dotarli do niedoszłej ofiary, która była klientką mężczyzny. Kobieta nie zna dobrze Namysłowa i ostatnio zabłądziła w mieście. Z racji tego, że było już późno, czekała na znajomego, który miał odwieźć ją do domu.

„Zaczął mną szarpać”

Kobieta w rozmowie z TVP Opole przyznała, że miała telefon rozładowany, więc postanowiła że się przejdzie, ponieważ musiała jeszcze trochę poczekać na znajomego. Wtedy pojawił się Egipcjanin. – Podszedł, złapał mnie za rękę, zaczął mną szarpać. Wyrwałam się, uderzyłam go w brzuch. Zamachnął się ręką, podrapał mi twarz. Uciekłam w drugą stronę – relacjonowała niedoszła ofiara.

Kobieta zgłosiła policjantom próbę gwałtu. – Śledczy ustalili, że doszło do innej czynności seksualnej. Druga kobieta po tym fakcie zgłosiła sytuację z której wynikało, że również mogło dojść do naruszenia jej nietykalności – powiedział nadkom. Andrzej Ostrycharczyk, Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie.

Egipcjanin, który posiada stałą kartę pobytu, został już przesłuchany. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do poddania innej czynności seksualnej. Po upływie 48 godzin zwolniono go z aresztu.