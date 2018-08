Marian Kowalski ma prośbę do premiera Morawieckiego. Chce przez tydzień być szefem MSWiA

Jak podaje „Rzeczpospolita”, nietypowa prośba Mariana Kowalskiego jest odpowiedzią na wydarzenia, jakie miały miejsce podczas ubiegłotygodniowych protestów przeciwko zmianom w sądownictwie. Dochodziło wówczas do słownych i fizycznych utarczek demonstrantów z policjantami. Zdaniem polityka związanego z partią Ruch 11 listopada, mundur polskiego policjanta jest „hańbiony”. Wpływ na taki stan rzeczy mają mieć decyzje podejmowane przez szefa MSWiA, Joachima Brudzińskiego.

„Gwarantuję, że w ciągu tego czasu zapanuje w kraju spokój”

Kowalski zaapelował już w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Chce, by szef rządu na tydzień mianował go ministrem. – Gwarantuję, że w ciągu tego czasu zapanuje w kraju spokój – zadeklarował.

Innego zdania w kwestii postawy służb mundurowych był Brudziński. – Chciałbym serdecznie podziękować za profesjonalizm, stalowe nerwy i za to, jak policjanci potrafią w sposób pokojowy radzić sobie z wyjątkowo nadpobudliwymi młodymi ludźmi – powiedział szef resortu w odniesieniu do protestów przed Pałacem Prezydenckim.

