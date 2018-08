GIP apeluje do pracodawców ze względu na upały. Zachęca do skracania czasu pracy

Fala upałów w Polsce daje się we znaki wszystkim. Wysokie temperatury są szczególnie uciążliwe dla osób, które pracują na zewnątrz, lub w słabo klimatyzowanych pomieszczeniach. W związku z tym Główny Inspektorat Pracy „przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni” . „Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych” – czytamy w komunikacie.

Zapewnienie wody do celów higienicznych

GIP podkreśla, że w przypadku pracy „brudzącej” na otwartej przestrzeni, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody, „pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika” .

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami niemal dla całej Polski. Obowiązują one województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, opolskie, małopolskie oraz część województw lubelskiego i podkarpackiego. Na Podlasiu i północy województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Z kolei w południowo-wschodniej części kraju mogą pojawić się burze z gradem. W regionach, gdzie wydano ostrzeżenia przed upałem, temperatura będzie oscylowała w granicach 28-34 stopni Celsjusza.