Stroje kąpielowe Chodakowskiej są za drogie? Trenerka: Nie zamierzam dokładać do interesu

Ceny bikini Mission Swim zaczynają się od 396 złotych, a kończą na 595 złotych. Jednoczęściowe stroje kąpielowe kosztują 415 złotych. Kolekcja stworzona została we współpracy z butikiem Apapat, który specjalizuje się w ekskluzywnej bieliźnie i modzie plażowej. Pod postami z nowymi strojami kąpielowymi co jakiś czas pojawiają się komentarze niezadowolonych fanek Chodakowskiej. Trenerka nie pozostaje im dłużna.

„Nie rozumiem komentowania ceny:) Tyle kosztuje, bo tyle jest wart. Kto chce kupić, ten będzie nosił.. Co to znaczy „odlecieć od rzeczywistości” ? A może to Ty odleciałaś myśląc, że wszystko musi być produkowane w Chinach za miskę ryżu i kosztować 10 zł. Proszę rzucić okiem na MARKI dobre jakościowo i porównać ceny. Ja nie robię chińszczyzny i nie zamierzam dokładać do interesu. To nie jest produkt masowy, nie wszystko MUSI BYĆ MASOWE. Prosze się z tym pogodzić” – odpowiedziała Chodakowska jednej z internautek.