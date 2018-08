UWAGA! TVN: Proces Tymochowicza. Rodzice: Piotr nie jest idiotą i zboczeńcem!

Przez lata uznawano Piotra Tymochowicza za wyjątkowo skutecznego specjalistę od kreowania wizerunku. Jego uczniami byli politycy Andrzej Lepper i Leszek Miller, z porad korzystali m.in. Janusz Palikot, Marian Krzaklewski czy Michał Kamiński. Jesienią zeszłego roku, policja zatrzymała Piotra Tymochowicza pod zarzutem posiadania w komputerze oraz na kilkunastu pendrive’ach tysięcy pedofilskich zdjęć i filmów. Nauczyciel polityków trafił do aresztu.

– Piotr nie jest idiotą i zboczeńcem. Całe jego życie było na widoku. Panuje moda na niszczenie niewygodnych ludzi takimi tematami – uważa Danuta Tymochowicz, matka Piotra.

Mówi, że pierwszy raz spotkała się z synem pod dwóch miesiącach od zatrzymania. – Powiedział, że czuje się niewinny i żeby powiedzieć ludziom, że został w coś wmanewrowany – dodaje Stefan Tymochowicz, ojciec.

Rodzice Piotra Tymochowicza, którzy do tej pory milczeli w sprawie oskarżenia syna, są przekonani, że dowody przeciw niemu sfabrykowano, a cała sprawa to efekt politycznej zemsty. By ratować jego dobre imię, chcą ujawnić swoją wersję zdarzeń. – Znaleziono kilka pendrive’ów. Piotr był przekonany, że to są jego materiały do szkoleń. Policja zabrała to, bez żadnych zabezpieczeń. Okazało się, że na tych pendrive’ach, ktoś kiedyś dawał nagrania. Podano, że jest tam ileś tysięcy plików. To jest śmieszne, że ktoś mógł to zrobić – tłumaczy Stefan Tymochowicz.

Matka zwraca natomiast uwagę na fakt, że Piotr Tymochowicz prowadził dom otwarty. – Kiedykolwiek do niego przyjeżdżaliśmy, tam byli ludzie. Kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Ci, których szkolił, mogli wejść do jego gabinetu i usiąść przy jego komputerze – przekonuje.

„Z czasem modyfikował swoje wyjaśnienia”

Zatrzymanie Piotra Tymochowicza nie było pierwszym epizodem w jego życiu dotyczącym rzekomego posiadania dziecięcej pornografii. 11 lat temu niemiecka policja podczas akcji przeciw internetowym pedofilom stwierdziła, że na komputer Piotra Tymochowicza ściągano zakazane pliki. Policjanci przeszukali wtedy jego mieszkanie, jednak nie znaleźli pedofilskich materiałów. Przed trzema laty dostali z niemieckiej policji w sprawie Tymochowicza kolejny sygnał. Ponownie weszli do jego mieszkania, a zarekwirowany komputer i kilka pendrive’ów oddali informatykom. Kiedy eksperci po kilku miesiącach analiz znaleźli w pamięci urządzeń ślady pedofilskich zdjęć i filmów, został zatrzymany.

– Jeśli chodzi o analizy, które przeprowadzili biegli, stwierdzili oni, iż były to pliki usunięte z pendrive’ów. W ich miejsce nie były wgrane inne pliki. To pozwoliło ustalić biegłym, że w takim czasie, w określonym dniu, w określonej godzinie, pliki te były rejestrowane. Początkowo Piotr T. składał wyjaśnienia, z których wynikało, iż te pendrive’y nie należą do niego. Z czasem modyfikował swoje wyjaśnienia mówiąc, że część jest jego własnością, pozostałe zostały mu podarowane przez osoby trzecie. Jednocześnie w swych wyjaśnieniach wskazywał, że prowadzi on dom otwarty, zarówno w Polsce jak i w czasie, kiedy przebywał za granicą, i z pendrive’ów mogły korzystać osoby trzecie. Po zweryfikowaniu linii obrony przez prokuraturę, teza ta została wykluczona – mówi Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.