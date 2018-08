Turek dwa razy usiłował dostać się nielegalnie do Polski. Tłumaczył, że to przez miłość

Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolujący pociąg z Kijowa do Przemyśla zatrzymali obywatela Turcji, który usiłował przekroczyć granicę ukryty w toalecie. W ciągu następnych kilku godzin cudzoziemiec ten podjął kolejną próbę nielegalnego przedostania się do Polski. Swój upór uzasadniał… miłością do obywatelki naszego kraju.