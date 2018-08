Amerykańscy żołnierze pobici przez Polaka, też wojskowego. Grozi mu osiem lat więzienia

Do bójki pomiędzy żołnierzami doszło w niedzielę 22 lipca przed jednym z barów w Złocieńcu w powiecie drawskim w województwie zachodniopomorskim. Wszyscy trzej wojskowi byli już po służbie. Aresztowano jednak jedynie Polaka. Jeden z amerykańskich żołnierzy według Radia Szczecin do dziś przebywa w szpitalu, a jego stan jest poważny. Drugi z nich miał po krótkim leczeniu wrócić do jednostki.

– Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu jednego z pokrzywdzonych i lekki uszczerbek na zdrowiu drugiego z nich. Decyzją sądu na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie informuje o szczegółach prowadzonego postępowania – przekazał dziennikarzom prokurator Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Przyczyn bójki nie udało się jednak ustalić. Dziennikarze „Wyborczej” dowiedzieli się jedynie, że Polak stacjonował w jednostce w Złocieńcu, natomiast Amerykanie przyjechali z poligonu w Drawsku Pomorskim. Śledztwo prowadzi dział wojskowy prokuratury działający w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Niebuszewo. Polakowi grozi osiem lat więzienia.