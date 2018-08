Oburzenie po słowach wiceministra. Połączył Powstanie Warszawskie z rządami PiS?

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek 1 sierpnia wystąpił razem z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Obaj mieli założone na rękach biało-czerwone opaski ze znakiem Polski Walczącej. Jędrysek w swojej wypowiedzi na temat wydarzeń sprzed 74 lat postanowił - jak twierdzą niektórzy - połączyć Powstanie Warszawskie z obecnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości.

– Póki my walczymy, tworzymy silną Polskę, bo nie chcemy, żeby coś takiego się kiedykolwiek powtórzyło. I jeśli my zwyciężymy, to znaczy, że oni też zwyciężyli, bo to jest jedna walka – stwierdził wiceminister. – Wzywam wszystkich, by walkę o silną Polskę kontynuować w oparciu o to, co mamy. Ta niby beznadziejna walka przez 63 dni pokazała nam wielką determinację. My musimy to kontynuować, bo jeśli my dzisiaj byśmy przegrali, to nie tylko ta krew dotychczasowa pójdzie na marne, ale ci, którzy będą po nas, będą mieli znacznie trudniej. Cześć i chwała bohaterom! – dodał polityk.

Nagranie ze słowami wiceministra pokazała m.in. stacja TVN24, a materiał szybko podchwycili internauci. W mediach społecznościowych nie brakuje krytycznych opinii odnośnie słów polityka.